Президент UFC допустил появление Макгрегора на поединке Нурмагомедова с Порье

Президент UFC Дана Уайт​ допустил такую возможность, что ирландец Конор Макгрегор приедет в Абу-Даби 7 сентября на поединок турнира UFC 242 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, сообщает ESPN.

– Бой Нурмагомедова в Абу-Даби? Макгрегор может появиться там. Лично он мне об это не говорил. Не хочу делать громких заявлений, но Конор может посетить поединок Хабиба с Порье. Верю, что люди с Ближнего Востока тоже любят Макгрегора. Знаю, что этот народ серьезно воспринимает любые слова, но Нурмагомедов выиграл тот бой, несмотря на все грязные слова со стороны ирландца. Эти спортсмены испытывают неприязнь друг к другу, но это бизнес. Не вижу проблем, если Конор появится в Абу-Даби, – приводит слова Уайта ESPN.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истекает в июле 2019-го.

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