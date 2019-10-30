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Президент UFC: «Бой между Хабибом и Фергюсоном может пройти весной 2020 года»

12:50
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о намерении организовать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Ничто не удерживает нас провести бой между Хабибом и Фергюсоном, — приводит слова Уайта портал bjpenn.com. — Переговоры ведутся. Очевидно, что этот бой произойдет. Можно ли ожидать поединок в первом квартале 2020 года? Да».

Ранее сообщалось, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном может пройти в Нью-Йорке весной 2020 года.

На счету Хабиба 28 побед без поражений, у 35-летнего американца 25 побед и 3 поражения. В сентябре Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье в третьем раунде.

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