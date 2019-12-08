Президент США Трамп поздравил с победой Тито Ортиза
12:15
Президент США Дональд Трамп отметил выступление бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Тито Ортиза, который успешно дебютировал под баннером Combate Americas, победив в первом раунде бывшую звезду реслинга Альберто «Дель Рио» Родригеса.
— Поздравляю Тито Ортиза с большой победой. Великий американский патриот, — написал президент США в Twitter.
— Большое спасибо, господин президент. Вы не представляете, как много это для меня значит, — ответил 44-летний член Зала славы UFC.
Thank you very much Mr. President @realDonaldTrump that means the world to me! ??? #KAG #MAGA— Tito Ortiz (@titoortiz) December 8, 2019
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