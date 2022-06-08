Президент Союза ММА России: «Название поп-ММА искажает репутацию нашего вида спорта»

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал о своем отношении к поп-ММА индустрии.

Поп-ММА — это бои ММА, кулачные бои, бои по боксу, но в перчатках для ММА, которые проводятся на различных YouTube-площадках.

«У всех произошло преломление в понимании того, как мы отреагировали на поп-ММА индустрию. Я считаю, что название поп-ММА искажает репутацию нашего вида спорта. Нельзя называть это поп-ММА», — сказал Габдуллин на пресс-конференции, посвященной итогам чемпионата России по ММА.

«Спортсмены, которые участвуют в этих мероприятиях, все равно набивают рекорд, проводят поединки, приближенные к поединкам по правилам ММА».

«У нас ранее были претензии не потому, что они используют имя ММА и проводят поединки. Для нас важно, чтобы они учитывали цензуру. На подобных мероприятиях спортсмены для привлечения внимания использовали не совсем характерные и традиционные приемы, задевая честь, достоинство, конфессиональную, межкультурную и межнациональную принадлежность. Это нарушает традиции всего российского спорта».

«Мы не призывали закрывать такие соревнования, а просили включить жесткий фильтр именно в общении между спортсменами. Их спортсмены могут принимать участие в наших турнирах. Продолжу настаивать на том, чтобы наш вид спорта был культурным и нес идеологию воспитания, мужества и патриотизма».

«Были ли у нас встречи с представителями поп-ММА лиг? Да, у нас было несколько встреч с разными представителями лиг. Кто-то нас услышал, а кто-то сказал, что не готовы, потому что за счет этого набирают просмотры, зарабатывают деньги. Не хотелось бы, чтобы на их мероприятиях произошло что-то неподконтрольное. Ведь это отразится на нашем виде спорта. Мы будем продолжать переговоры, будем сами инициировать эти встречи. Нам важен каждый спортсмен, который занимается ММА».

«Что сказал Федор Емельяненко по поводу данного направления? Федор всегда за порядок, за дисциплину. Он олицетворяет наш вид спорта, он лицо ММА не только в России, но и за ее пределами».