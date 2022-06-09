Бой Аскара Аскарова и Алекса Переса отменен. Мокаев готов выйти на замену

Российский боец ММА Аскар Аскаров (14-1) не сможет подраться против американца Алекса Переса (24-6) 17 июля на турнире UFC в Нью-Йорке, США. Российский боец снялся с поединка. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в Twitter.

«Я могу подраться с Пересом, а через неделю подраться в Лондоне. Я готов подписать контракт прямо сейчас, только дайте мне знать», — прокомментировал в Twitter отмену боя британский проспект Мухаммад Мокаев (7-0).

Аскаров потерпел первое поражение в карьере единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) в бою против Кай Кара-Франса (24-9) 26 марта на UFC on ESPN 33 в Лас-Вегасе, США.

Перес прошлый поединок проиграл в первом раунде сдачей действующему чемпиону Дейвисону Фигейреду (21-2) 22 ноября 2020 года на UFC 255 в Лас-Вегасе, США.

Мокаев дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания. Мокаев победил сабмишном на 58 секунде боя.