Президент Союза ММА России Габдуллин заявил, что Хабибу нет равных

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин — о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

— Хабиб в очередной раз доказал свое мировое лидерство, — цитирует Габдуллина ТАСС. — На сегодняшний день ему просто нет равных соперников. Хабиб показал уровень своей подготовки, как работает дагестанская школа MMA, насколько она сейчас практична. Россиянин встал на один уровень с легендами MMA таким, как, например, Жорж Сен-Пьер, Андерсон Силва. Хабиб весь бой работал первым номером, американец только защищался. Он вчера, конечно, хорошо ударил во втором раунде, но внутри после этого у него была настороженность — Порье понимал, что если сейчас он побежит на Хабиба, то последний пройдет в корпус или переведет его в партер. К тому же, Хабиб всегда хорошо контратакует одиночными ударами и комбинациями. Психологически Порье не был готов, даже когда он выходил на бой, в его глазах был виден только кураж от того, что он вышел биться с чемпионом, а так — ни плана, ни устойчивости, ни настроя.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ). Он одержал досрочную победу удушающим приемом в третьем раунде.

Хабиб получил по лицу и чуть не попался на гильотину. Но все равно победил