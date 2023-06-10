Президент OPEN FC Гурьянов заявил, что хотел бы видеть экс-бойца UFC Гришина у себя в лиге

Президент лиги OPEN FC Александр Гурьянов заявил, что ему было бы интересно увидеть у себя в организации бойца Макима Гришина, который недавно был уволен из UFC.

«Гришин — хороший боец, отличный парень. Да, не у всех карьера получается в UFC. Не хочу, чтобы говорили «уволили» про наших ребят. Пусть лучше «закончили трудовые отношения. У Макса большая карьера, он побеждал в UFC, хорошо показал себя в PFL. У него больше 40 боев за плечами. Нам было бы интересно увидеть его в OPEN FC: в полутяжелом весе сейчас идет борьба за хороших ребят, и российские зрители голодны до этого веса. Мы обязательно наладим контакт с командой Гришина и сообщим прессе о переговорах. Сейчас нам нужно понять не только что мы готовы предложить Максиму, но и как выстроить его карьеру в нашей лиге так, чтобы ему и нам это было обоюдно интересно», — приводит слова Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

39-летний Гришин за свою карьеру в ММА провел 44 поединка, в которых одержал 32 победы при десяти поражениях. Еще два боя с его участием завершились вничью.

Последний бой россиянин провел в рамках турнира UFC on ESPN 46. Тогда Гришин проиграл бразильцу Филипе Линсу единогласным решением судей. После этого поражения стало известно, что Максим больше не будет выступать в сильнейшей лиге мира. В UFC он провел пять поединков, потерпев три поражения.