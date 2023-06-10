Корешков прокомментировал предстоящий бой реванш с Ларкиным

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, российский боец Андрей Корешков прокомментировал предстоящий бой реванш с американцем Лоренцом Ларкиным.

«Я и сейчас не считаю себя проигравшим. Как судьи оценили этот бой, так и оценили. С этим уже ничего не поделаешь. Это было мнение боковых арбитров, которые судили этот матч. Бой был действительно близким, но никаких принципиальных заруб с Лоренцом у меня не было. Как-то плохо в отношении меня он себя не вел, так что для меня это просто бой. Естественно, я постараюсь в этом бою выиграть безоговорочно. Для меня было удивительно, почему он не был фаворитом с Берхамовым. Коэффициент на его победу был — 3. Это очень много. Он был явным андердогом. У него была хорошая серия побед. До этого он побеждал в категории 84 кг, а в 77 в последний раз бился в Японии, где не сделал вес, но сейчас он вернулся в полусредний вес и лучше справляется с весогонкой. Сам по себе это очень сильный и неудобный соперник, особенно для борцов. У него на хорошем уровне защита от борьбы, и он также очень опасен в стойке», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

30 июля в японской Саитаме в рамках совместного турнира Bellator и RIZIN Андрей Корешков проведет реванш c Лоренцом Ларкиным, которому уступил раздельным решением судей в октябре 2019 года.