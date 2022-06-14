Президент лиги EFC Завуров — о поражении Пираева: «Видно было, что он не восстановился»

Президент лиги EFC Шамиль Завуров рассказал, что до боя Марифа Пираева (30-5) с Нариманом Аббасовым (28-4) он считал фаворитом Пираева, однако изменил свое мнение, когда увидел россиянина после взвешивания.

«За неделю до боя я говорил, что Мариф — фаворит, — сказал Завуров в интервью YouTube-каналу Sport24. — Он больше, бороться умеет. После взвешивания, когда я увидел Марифа, я сказал: «Нет. Максимум 2-3 раунда Мариф может протянуть, но дальше Нариман будет доминировать». Мы знаем, как Нариман функционально готов, у него характер, он идет вперед. Я представлял, что так и начнется бой. Нариман, как бой начался, побежал, пропускал удары, но все равно добился своего.

Мариф — боец, хоть в последние годы он выступает в поп-ММА. На самом деле он боец, он умеет драться. Когда ты слишком много гоняешь, не все могут... Они думают, что могут восстановиться, могут подраться. Нет. Я по себе знаю. Видно было по нему, что он не восстановился".

Пираев техническим нокаутом уступил Аббасову. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.