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Сегодня, 13:23

Камил Гаджиев рассказал, что его удивило в поражении Вагабова Кудряшову

Давид Хачатрян
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Президент лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение чемпиона лиги в полутяжелом весе Вагаба Вагабова российскому боксеру Дмитрию Кудряшову.

«Меня удивила скоротечность боя, — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Sport24. — Я думал, что они хотя бы чуть-чуть поупражняются. Уж слишком все быстро произошло. Я думаю, сейчас личного стало намного больше. Пусть Вагаб простит меня за это слово — пацаны его не очень любят, но это было обидное поражение.

Дима здесь еще и дальше развил эту историю. По-своему Дима очень прав, делая то, что он делает. Он создает движ. Вагаб сам такой парень, ему тоже палец в рот не клади. Поэтому сейчас Дима делает то, что, может быть, делал бы после их боя Вагаб в случае победы. Я никого не осуждаю, они не переходят на мат, не оскорбляют друг друга, как это можно или нельзя было бы делать. А это все в рамках какого-то трэш-тока на грани, но это нормально. Выглядит это же именно так, что Вагаб в бою ничего не показал".

Вагабов проиграл Кудряшову нокаутом в первом раунде. Бойцы возглавили турнир лига PRAVDA, который состоялся 11 июня в Москве.

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Камил Гаджиев
ММА
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