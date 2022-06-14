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Сегодня, 11:52

Мариф Пираев обратился к Аббасову: «Я хочу провести с тобой бой в Баку»

Мариф Пираев рассчитывает провести реванш с Нариманом Аббасовым в Баку
Давид Хачатрян
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Бывший претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе россиянин Мариф Пираев (30-5) рассчитывает провести реванш с действующим чемпионом AMC Fight Nights в легком весе азербайджанцем Нариманом Аббасовым (28-4) в Баку.

«Не все в этой жизни решают деньги, я согласен, но эти деньги на столе помогут решить, кто на самом деле из нас лучший! Я хочу провести этот бой в Баку, давай сделаем это, Нариман! Только уважение тебе и твоему народу! Уверен, этот бой станет самым ожидаемым реваншем в ММА-сообществе, и я думаю, ты это сам понимаешь, побывав на первых строчках трендов и новостных порталов. Баку, полный стадион, я и ты! Погнали!» — написал Пираев в соцсетях.

Пираев техническим нокаутом уступил Аббасову. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.

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