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Камил Гаджиев: «Сократится ли финансовое участие Хабиба в Eagle FC? Может, отчасти да»

Камил Гаджиев поделился мнением о том, в какой степени Хабиб может отстраниться от ММА
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, в какой степени Хабиб Нурмагомедов может отстраниться от индустрии ММА.

«В моем понимании Хабиб просто будет меньше погружаться в тренировочный процесс как таковой. Но он в любом случае в нем будет принимать самое непосредственное участие. Eagle FC? Здесь тоже момент. Eagle FC на самом деле занимается профессиональная команда во главе с Шамилем Завуровым. Но я уверен, что мы Хабиба на турнирах Eagle FC, по-крайней мере время от времени, точно будем видеть в качестве почетного гостя. Вот опять же, как трактовать? Уходит он в этом случае из ММА или нет? Что он в организации турниров не будет принимать участия — он как бы в этом и не нужен. А приезжать на свои же турниры, болеть за ребят и поддерживать таким образом организаторов он точно будет, я в этом не сомневаюсь. Может, не с той периодичностью, с которой это было еще вчера. Сократится ли финансовое участие? Может, отчасти да. Может, отчасти это касается и финансов», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее состоялось собрание бойцов команды Хабиба, где Нурмагомедов огласил важные новости, о чем сам он сообщил в соцсетях, не конкретизируя, что именно рассказал сокомандникам. Вскоре в СМИ появилась информация, что Хабиб завершит тренерскую карьеру и покинет индустрию ММА в целом.

Камил Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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Камил Гаджиев: «Думаю, Хабиб будет все меньше и меньше внимания уделять тренерству»
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