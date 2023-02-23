Джон Джонс: «У Нганну была возможность подраться со мной, но он не поверил в себя»

Претендент на пояс UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился мнением о несостоявшемся поединке с Франсисом Нганну.

«Я не думаю, что заслуживаю какой-либо критики, — сказал Джонс в интервью RMC Sport. — Я здесь. У Франсиса была возможность встретиться со мной, но он отказался от нее. Если кто-то и должен подвергаться критике, то это Франсис Нганну. Если я ничего не путаю, ему предлагали крупнейший контракт в истории тяжелого веса. У него был шанс свергнуть меня с трона, но он не поверил в себя. Франсис не верил в себя. Он не решился поставить на себя. Но я не исключаю этот бой. Он может подраться по боксу, и потом... ему всегда рады в UFC. Это всегда будет большой-большой бой. Я готов к нему».

4 марта Джонс подерется за вакантный пояс UFC в тяжелом весе против Сирила Гана на UFC 285 в Лас-Вегасе.