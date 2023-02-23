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Джон Джонс: «У Нганну была возможность подраться со мной, но он не поверил в себя»

Джон Джонс поделился мнением о несостоявшемся поединке с Нганну
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Претендент на пояс UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился мнением о несостоявшемся поединке с Франсисом Нганну.

«Я не думаю, что заслуживаю какой-либо критики, — сказал Джонс в интервью RMC Sport. — Я здесь. У Франсиса была возможность встретиться со мной, но он отказался от нее. Если кто-то и должен подвергаться критике, то это Франсис Нганну. Если я ничего не путаю, ему предлагали крупнейший контракт в истории тяжелого веса. У него был шанс свергнуть меня с трона, но он не поверил в себя. Франсис не верил в себя. Он не решился поставить на себя. Но я не исключаю этот бой. Он может подраться по боксу, и потом... ему всегда рады в UFC. Это всегда будет большой-большой бой. Я готов к нему».

4 марта Джонс подерется за вакантный пояс UFC в тяжелом весе против Сирила Гана на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Джон Джонс
Франсис Нганну
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