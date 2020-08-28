«Прекратите играть в детские игры». Ковингтон раскритиковал игроков НБА и НХЛ за бойкот матчей

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал НБА, МЛС и НХЛ за бойкот соревнований после очередного акта насилия со стороны полицейского в адрес темнокожего человека в США.

— Ого, вы переносите свои матчи? Говорите, что действительно хотите перемен? Тогда откажитесь от миллионов и привилегированной жизни, — написал Ковингтон в Twitter. — Прекратите играть в детские игры, решитесь на огромное сокращение зарплаты и пойдите на самую тяжелую работу в Америке. Станьте копами.

Из-за очередного убийства полицейским темнокожего мужчины были на день приостановлены теннисные соревнования в Цинциннати, в НБА и НХЛ из-за бойкота игроков отложены несколько матчей.