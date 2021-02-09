Появилось полное видео скандала Дацика и Дижона из-за бананов

YouTube-канал True Gym MMA опубликовал полное видео скандала с участием российского бойца MMA Вячеслава Дацика и камерунского боксера Тайсона Дижона.

Дацик подарил сопернику связку бананов, заявив, что ему понадобится «много витаминов и массы». В ответ на это Дижон бросил связку бананов в лицо Дацика и пообещал отправить его в нокаут во время поединка.

Бой Дацика и Дижона состоится в Москве в рамках турнира «Короли ринга» 20 февраля.