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Появилось полное видео скандала Дацика и Дижона из-за бананов

18:45

YouTube-канал True Gym MMA опубликовал полное видео скандала с участием российского бойца MMA Вячеслава Дацика и камерунского боксера Тайсона Дижона.

Дацик подарил сопернику связку бананов, заявив, что ему понадобится «много витаминов и массы». В ответ на это Дижон бросил связку бананов в лицо Дацика и пообещал отправить его в нокаут во время поединка.

Бой Дацика и Дижона состоится в Москве в рамках турнира «Короли ринга» 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCkrbi2bmw7DQuuC8k4TP-QA

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