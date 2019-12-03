Порье жалеет, что не взял на бой с Хабибом пистолет

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье ответил на вопрос о том, что бы он сделал иначе в поединке с Хабибом Нурмагомедовым, которому проиграл удушением в третьем раунде на UFC 242 в Абу-Даби.

— Если бы была возможность, что бы сделал по-другому в поединке с Хабибом? Взял бы пистолет, — написал Порье в Twitter.

Ранее Порье заявил, что считает Хабиба Нурмагомедова фаворитом в поединке с Тони Фергюсоном.