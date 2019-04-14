Порье победил Холлоуэя и стал следующим соперником Нурмагомедова

Американский боец Дастин Порье победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе. Для определения победителя понадобились все раунды. Судьи выставили оценки - 49:46, 49:46, 49:46.

Как ранее сообщалось, победитель этого боя получит право биться с непобежденным чемпионом легкого веса из России Хабибом Нурмагомедовым.

Отметим, что пояс временного чемпиона UFC в легком весе ранее оставил вакантным Тони Фергюсон. Он не захотел снова за него драться, так посчитал себя достойным боя за полновесный титул.

Битва за встречу с Хабибом. В UFC пройдет супербой, который нельзя пропустить