Полиция задержала одного из участников драки, в которой пострадал Харитонов

Полицейские задержали и доставили отдел полиции одного из участников драки, в которой пострадал боец ММА Сергей Харитонов.

— 13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце спорта ОК «Лужники», — приводит ТАСС слова представителя ГУ МВД по Москве. — Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка на бытовой почве, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Третий участник сотрудниками полиции доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пятницу во время турнира по ММА в Москве боец UFC Адам Яндиев внезапно напал на Харитонова. Он нанес два сильных удара руками, а потом повалил спортсмена. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. Позже стало известно, что у бойца проблемы с правым глазом.