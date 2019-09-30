«Полицейский оскорблял меня и моих родных». Емельяненко рассказал о скандале с золотым «Мерседесом»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» подробно рассказал о том, что приключилось с ним 1 марта этого года в Кисловодске.

Как сообщалось в СМИ, тогда Емельяненко задержали пьяным после того, как он проехал золотом «Мерседесе» по тротуару и разбил два автомобиля. Боец был арестован на 10 суток и оштрафован на 30 тысяч рублей.

— Тогда за рулем был мой друг Виктор, у него прилетела туда мама отдыхать, — объяснил Емельяненко «СЭ». — Мы ее встретили в аэропорту Минеральных Вод, потом приехали в Кисловодск, остановились на центральной улице и чуть-чуть задними колесами выехали за место, где должна быть припаркована машина. Он пошел маме что-то показать, а я остался в машине на пассажирском сидении и уснул.

Просыпаюсь от того, что кто-то бьет машину, стучит. Смотрю — стоит сотрудник, Виктора нет. Думаю, что случилось? Открываю окно. И полицейский начинает со мной матом разговаривать. Я сижу и не понимаю, что ему нужно. Я только проснулся. Рядом стояла бутылка вина, я сделал глоток и говорю ему: «Успокойся, что случилось? Дай я проснусь». И он продолжает: да ты совсем, да я сейчас тебя... Он видит, что 95-й регион, и я выпил вина. Он думает, я чеченец, а там же пить нельзя, и сейчас он будет с меня денег стричь. Кричит он кричит, ну я ему в той же манере начинаю отвечать, и началось. Пультом вызывает подмогу, подходит его напарник, видит, что ситуация накалилась. Уже народ начал собираться. Напарник уже оттаскивает этого полицейского, но тот продолжает: да сейчас мы тебя здесь, прямо тут. Я еще вина отпил. И напарник говорит: «Слушай, дурак, это же Емельяненко». Тут полицейский меняется в лице, ножки аж подкосились, включает свой регистратор и говорит: «Здравствуйте! Не могли бы вы, пожалуйста, предъявить документы на машину и водительское удостоверение?» Я ему говорю: «А чего это ты тон сменил так резко? Регистратор включил? А чего я должен давать тебе документы, если я спал на пассажирском сидении?» Вокруг уже толпа собралась, эвакуатор подъехал. Ситуация уже раздулась серьезная. Подбегает какой-то еще полицейский и начинает меня матом оскорблять, моих родных, близких, друзей... Я говорю: «Слушай, животное, я же сейчас выйду». И я выхожу, а он убегает в толпу и подталкивает своих, чтобы меня приняли. Им и нужно было, чтобы я вышел из машины. Вокруг толпа с телефонами, снимают все. И ведь всем ясно было, что меня спровоцировали.

Я сажусь обратно и отъезжаю 200 метров от этой толпы, никто меня не ловит. Если бы хотел уехать, я бы уехал, меня бы не поймали: я очень хорошо знаю город, и машина позволяла оторваться от них. Через 200 метров я останавливаюсь, полицейские приезжают за мной и снова кричат: «Принимаем, принимаем, принимаем!» Тут я уже выхожу и говорю: «Хорошо, в участке разберемся».

Пресса писала, что я угонял от полиции, пьяный ехал за рулем. Да не ездил я пьяный вообще, я спал, когда мне начали стучаться в машину! Мне потом про этого сотрудника сказали его же коллеги, что он очень непорядочный: то деньги у трупа вытащит, то проститутку какую-то отвезет куда-то и что-то там с ней решает. У него в Ставропольском крае есть какой-то родственник-начальник, который его во всем покрывает. На него уже куча материалов уголовных дел есть, но раз его прикрывают, то он себя так и ведет. Вот и все, что было с золотым Мерседесом.

— А что с самим «Мерседесом» случилось?

— Ничего, стоит у меня на подземной парковке.

— Это же подарок?

— Да, подарок.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. У 39-летнего Харитонова — 29 побед, 6 поражений.

29 ноября Емельяненко проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь