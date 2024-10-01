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Сегодня, 23:19

Поединок между Акопяном и Калмыковым возглавит турнир Hardcore FC в Новосибирске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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26 октября в Новосибирске состоится стадионный турнир лиги Hardcore Fighting Championship.

Турнир пройдет на «Сибирь Арене».

В главном поединке вечера Лендруш «Леко» Акопян будет биться с Мухамедом «Киборгом» Калмыковым.

Также в основной кард турнира войдут бой между Тимуром «Витязем» Слащининым и Николаем Даниловым за звание чемпиона супертяжелого дивизиона, а также поединок между Магомедом Амагаевым и Шодрузом «Итальянцем» Давлатовым за звание полноправного чемпиона полусреднего веса.

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