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Поединок Махно — Хамитов может возглавить турнир AMC Fight Nights в Казахстане

Мария Гусева
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился планами об организации турнира в Казахстане и назвал участников главного боя вечера.

«Предложения по боям Касымбая и Хамитова всегда есть в голове, — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева. — Для этого нужно проводить турнир в Казахстане. Я собираюсь это сделать во второй половине этого года. Касымбай и Хамитов — это те ребята, которые турниры делают. Они хорошо смотрятся на своей площадке, достают в себе дополнительный ресурс. Здорово. Мне кажется, что нужно сделать бой между Куатом Хамитовым и Алексеем Махно в Казахстане. Главный бой вечера. Что еще надо?»

35-летний Хамитов одержал 25 побед и потерпел 7 поражений в ММА. На счету 33-летнего Махно 26 побед и девять поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Камил Гаджиев
ММА
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