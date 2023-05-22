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22 мая, 23:37

Иван Емельяненко — о Федоре и Александре: «Мне было одинаково страшно, когда они ругали»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Иван Емельяненко.
Фото «СЭ»

Российский боец-дебютант Иван Емельяненко рассказал корреспонденту «СЭ», кого из старших братьев в детстве больше всего боялся.

«Кого в детстве больше опасался — Федора или Александра? Мне было одинаково страшно, — сказал Иван Емельяненко «СЭ». — Не было такого, что кого-то больше [боялся]. Кто-то в один момент добрее был, а кто-то злее. Чтобы кто-то все время добрый, а второй все время злой был — такого не было».

Иван Емельяненко — родной младший брат легендарных тяжеловесов Александра и Федора.

26 мая на турнире РЕН ТВ Иван Емельяненко проведет бой против Алексея Леденева.

Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
Федор Емельяненко
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