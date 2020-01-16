Петр Ян: «Соперник? Без разницы Сехудо, Стерлинг или Мораес»

Российский боец UFC Петр Ян, выступающий в легчайшем весе (до 61,2 кг), прокомментировал «СЭ» ситуацию со своим следующим боем.

— Есть ли понимание, когда следующий бой? — вопрос Яну.

— Пока ничего не знаю точно: апрель, май, июнь. Когда, с кем — у меня нет информации. Сейчас приступил к легким тренировкам, месяц отдыхал.

— Есть ли вероятность, что выступите на одном турнире с Хабибом 18 апреля?

— Пока не могу сказать. Но я бы выступил там, конечно.

— Кого бы предпочли в соперники — Мораеса или Стерлинга?

— Без разницы Сехудо, Стерлинг или Мораес. Самое важное — понять ситуацию по поясу. Как они вообще все решат, кто будет за него драться. Если не я, то есть Мораес, есть Стерлинг, оба опасные, оба интересные. С каждым из них я бы подрался.

В последнем поединке 26-летний Ян нокаутировал американца Юрайю Фейбера — 14 декабря на шоу UFC 245. На счету российского бойца 14 побед и 1 поражение в ММА (6-0 в UFC). (Михаил Потапов)