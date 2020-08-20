Петр Ян: «Схлестнусь на голых кулаках с любым желающим, если надо будет»
11:23
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции в Омске рассказал, что в случае необходимости без проблем проведет бой на голых кулаках.
— Есть ли бойцы, с которыми с удовольствием схлестнулись бы именно на голых кулаках? — вопрос Яну.
— Да с любым желающим, если надо будет.
На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА. Он представляет клуб «Архангел Михаил». (Илья Андреев)
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