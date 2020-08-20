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Петр Ян: «Схлестнусь на голых кулаках с любым желающим, если надо будет»

11:23
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции в Омске рассказал, что в случае необходимости без проблем проведет бой на голых кулаках.

— Есть ли бойцы, с которыми с удовольствием схлестнулись бы именно на голых кулаках? — вопрос Яну.

— Да с любым желающим, если надо будет.

На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА. Он представляет клуб «Архангел Михаил». (Илья Андреев)

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