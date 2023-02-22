Петр Ян рассказал, имеет ли бой с Двалишвили принципиальный характер

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-4) сообщил, как ему поступило предложение подраться с Мерабом Двалишвили (15-4).

«После боя [с О'Мэлли] некоторое время я не особо хотел драться, — сказал Ян в интервью UFC Russia. — После того, как я прилетел в Таиланд, начал тренироваться, пообщались с Саятом [менеджером Яна] и поступила информация, касаемо этого боя. Из топ-5, с кем хотелось бы драться, все были заняты, а Мераб на третьем месте в рейтинге. Я думаю, что это интересный поединок.

Прям принципиальный ли для меня этот поединок? Нет. Есть принципиально спортивный интерес. Я думаю, будет более профессионально, если я буду сфокусирован на победе. Для меня это важно».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.