Хасбик опроверг информацию о своем заработке и пригрозил судом

Известный блогер Хасбулла Магомедов опроверг информацию журнала Forbes о своем заработке.

«Я могу аккуратно заявление на вас написать, потому что вы тут показываете неправильную информацию для людей», — написал Хасбик в комментариях под статьей.

Ранее Forbes сообщил, за последние три года 20-летний блогер заработал 2,2 миллиона долларов, это 160 миллионов рублей. Большую часть денег, по подсчетам экспертов, Хасбику принесли ролики на YouTube и контракт с UFC.