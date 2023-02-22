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Сегодня, 12:56

Хасбик опроверг информацию о своем заработке и пригрозил судом

Сергей Разин
корреспондент
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Известный блогер Хасбулла Магомедов опроверг информацию журнала Forbes о своем заработке.

«Я могу аккуратно заявление на вас написать, потому что вы тут показываете неправильную информацию для людей», — написал Хасбик в комментариях под статьей.

Ранее Forbes сообщил, за последние три года 20-летний блогер заработал 2,2 миллиона долларов, это 160 миллионов рублей. Большую часть денег, по подсчетам экспертов, Хасбику принесли ролики на YouTube и контракт с UFC.

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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