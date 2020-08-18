Петр Ян привез в Омск пояс чемпиона UFC и подарил костюмы перспективным спортсменам

Чемпион UFC Петр Ян из клуба «Архангел Михаил» посетил Омск, где начинал спортивную карьеру, сообщает пресс-служба клуба. Спортсмен провел несколько встреч с омскими фанатами и спортсменами и встретился со своими первыми тренерами.

Первая встреча с болельщиками прошла вчера вечером. Когда Ян подъезжал к месту сбора, его уже ждали около 700 человек. Больше двух часов боец фотографировался со всеми желающими, давал примерить пояс и раздавал автографы.

Сегодня прошла вторая встреча, уже официальная. Чемпион UFC вместе со своим тренером Юрием Демченко провел пресс-конференцию, на которой собрались около 200 человек. Петра поздравлял экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко, президент местной Федерации ММА Андрей Терентьев и заместитель министра физической культуры и спорта Андрей Хромов.

Кроме сессии в формате «вопрос — ответ», Петр вручил значки кандидата в мастера спорта России юным спортсменам, а потом, уже лично от себя, подарил перспективным атлетам костюмы, которые он купил на вырученные средства от продажи футболок под собственным брендом. Еще одна партия будет передана паралимпийцам из Екатеринбурга.

Петр Ян в июле этого года одержал досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.