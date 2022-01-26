Юрист: «В UFC хотят напугать Нганну, чтобы он вернулся и подписал новый контракт»

Юрист Андрей Князев прокомментировал ситуацию с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Если Фрэнсис отработал контракт, никаких других пунктов в нем не было, как бывает, когда увольняют топ-менеджеров компании, — приводит слова Князева «Чемпионат». — Условно человека уволили из одного банка, может быть условие: три года не работать в смежных организациях. Возможно, в соглашении были обязательства не выступать какое-то время в определенных соревнованиях. У Нганну есть юристы, взыскания не будут огромными. Вряд ли это помешает его выступлениям и гонорарам».

По мнению юриста, в UFC пытаются воздействовать на бойца.

«У нас нет крепостного права, спортсмен может подписывать контракт с тем, с кем ему приятнее работать. Я не слышал, чтобы с людей что-то взыскивали. В UFC хотят напугать Нганну, чтобы он вернулся и подписал новый контракт», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Нганну получил уведомление от UFC, согласно которому на него могут подать в суд за переговоры с промоутером блогера Джейка Пола.