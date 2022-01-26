Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:18

Юрист: «В UFC хотят напугать Нганну, чтобы он вернулся и подписал новый контракт»

Юрист считает, что в UFC хотят напугать Нганну, чтобы он подписал новый контракт
Карен Саркисян
Корреспондент

Юрист Андрей Князев прокомментировал ситуацию с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

 

«Если Фрэнсис отработал контракт, никаких других пунктов в нем не было, как бывает, когда увольняют топ-менеджеров компании, — приводит слова Князева «Чемпионат». — Условно человека уволили из одного банка, может быть условие: три года не работать в смежных организациях. Возможно, в соглашении были обязательства не выступать какое-то время в определенных соревнованиях. У Нганну есть юристы, взыскания не будут огромными. Вряд ли это помешает его выступлениям и гонорарам».

По мнению юриста, в UFC пытаются воздействовать на бойца.

«У нас нет крепостного права, спортсмен может подписывать контракт с тем, с кем ему приятнее работать. Я не слышал, чтобы с людей что-то взыскивали. В UFC хотят напугать Нганну, чтобы он вернулся и подписал новый контракт», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Нганну получил уведомление от UFC, согласно которому на него могут подать в суд за переговоры с промоутером блогера Джейка Пола.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-4588067-yurist-rasskazal-chto-mozhet-grozit-ngannu-za-peregovory-s-promouterom-dzhejka-pola.html
UFC
ММА
0
Читайте также
Особняк за 1,5 миллионов долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шульский: «Я буду идти вперед, будем работать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...