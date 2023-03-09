Петр Ян — о стиле Двалишвили: «Как пес держится и больше ничего не делает»

Бывший чемпион UFC Петр Ян на медиа-дне к UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе поделился мнением о предстоящем сопернике Мерабе Двалишвили.

— Считаете ли вы, что для Мераба этот бой более личный, чем для вас? Он приплетает политику и все остальное

— Больше нечем ему привлекать внимание. Его бои незрелищные, посмотрите, он как пес держит ну... цепляется и держит. Больше ничего не делает. Из-за этого пытается привлечь внимание. Больше он никому не интересен.

— Что у вас за встреча с ним была, там были камеры, все это было заранее продумано им?

— Он подошел и говорит: «Давай сделаем интервью с Schmo». Ну опять же, я повторяюсь, ему нужно внимание, нужно себя продвигать, так как он неинтересен. Мне тоже неинтересно делать с ним шоу, интервью и так далее. Видите, он сам себя навязывает, сам себя продвигает. Это никогда не было приятно, красиво.

Поединок Яна и Двалишвили пройдет в ночь на 11 марта в Лас-Вегасе, США.