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Рамазан Исмаилов назвал бойца, которого поставил выше Джонса и Емельяненко

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Тренер Рамазан Исмаилов ответил на вопрос о том, кому бы отдал предпочтение в бою между россиянином Федором Емельяненко и американцем Джоном Джонсом, когда они были в пиковой форме.

«Джонс или Емельяненко? Не могу сказать. Федор в те времена — это просто сказка. Тут нужна фортуна. Ты, конечно, пашешь, тренируешься. Но и Федор мог выиграть, и Джон. 50 на 50. Сейчас ММА развились, стали выше уровнем. На тот момент лучшим был Емельяненко, на этот — Джонс. Но лучшим бойцом я считаю Жоржа Сен-Пьера.

Почему? Потому что не каждый может после поражения вернуться и взять реванш. Это самое сильное качество чемпиона. Не каждый чемпион обладает этим качеством. У Сен-Пьера оно есть. Я ставлю его выше Джонса. Может ли он взять реванш, если проиграет? Для меня это вопрос. Обычно карьера идет на спад после поражений, а Сен-Пьер вернулся", — приводит слова MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-nazval-boica-kotorogo-postavil-vyshe-dzhonsa-i-emelyanenko-233830/
Джон Джонс
Жорж Сен-Пьер
Федор Емельяненко
ММА
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