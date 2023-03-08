Рамазан Исмаилов назвал бойца, которого поставил выше Джонса и Емельяненко

Тренер Рамазан Исмаилов ответил на вопрос о том, кому бы отдал предпочтение в бою между россиянином Федором Емельяненко и американцем Джоном Джонсом, когда они были в пиковой форме.

«Джонс или Емельяненко? Не могу сказать. Федор в те времена — это просто сказка. Тут нужна фортуна. Ты, конечно, пашешь, тренируешься. Но и Федор мог выиграть, и Джон. 50 на 50. Сейчас ММА развились, стали выше уровнем. На тот момент лучшим был Емельяненко, на этот — Джонс. Но лучшим бойцом я считаю Жоржа Сен-Пьера.

Почему? Потому что не каждый может после поражения вернуться и взять реванш. Это самое сильное качество чемпиона. Не каждый чемпион обладает этим качеством. У Сен-Пьера оно есть. Я ставлю его выше Джонса. Может ли он взять реванш, если проиграет? Для меня это вопрос. Обычно карьера идет на спад после поражений, а Сен-Пьер вернулся", — приводит слова MMA.Metaratings.ru.