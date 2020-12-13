Петр Ян — о проигрыше Тони Фергюсона: «Это тяжелый спорт, у каждого свое время»
21:32
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал «СЭ» поражение Тони Фергюсона от Чарльза Оливейры.
Поединок состоялся на турнире UFC 256. Оливейра победил единогласным решением судей, доминируя в каждом раунде.
«У каждого есть свое время. Это тяжелый спорт, у каждого свое время. Думаю, он еще будет выступать, но сейчас время более молодых бойцов — более голодных, универсальных, свежих», — сказал Ян.
На счету 36-летнего Фергюсона 26 побед и 5 поражений в ММА.
(Константин Колмаков)
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