Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал «СЭ» поражение Тони Фергюсона от Чарльза Оливейры.



Поединок состоялся на турнире UFC 256. Оливейра победил единогласным решением судей, доминируя в каждом раунде.

«У каждого есть свое время. Это тяжелый спорт, у каждого свое время. Думаю, он еще будет выступать, но сейчас время более молодых бойцов — более голодных, универсальных, свежих», — сказал Ян.

На счету 36-летнего Фергюсона 26 побед и 5 поражений в ММА.

(Константин Колмаков)