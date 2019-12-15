Петр Ян нокаутировал Файбера на UFC 245

Российский боец Петр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, нокаутировал американца Юрайи Файбера на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США) . На 43-й секунде третьего раунда Петру удался хай-кик.

Для Яна этот бой стал шестым под эгидой UFC, все он выиграл С большой долей вероятности его следующая встреча будет за титул с Генри Сехудо. Ян получит 122 тысячи долларова. Гонорар Фабера составит 250 тысяч.

В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в полулегком весе Камар Усман и американец Колби Ковингтон.