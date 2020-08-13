Петр Ян хотел бы попробовать себя в боксе
05:14
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян? в интервью «Известиям» признался, что в его планах есть провести бой по правилам бокса. Однако пока он не думал с кем.
— Тренер Джон Хатчинсон говорил, что хотел бы увидеть ваш бой в профессиональном боксе. Что после завершения карьеры в MMA у вас круто получилось бы и на боксерском ринге. Это реально?
— Да, мне интересно было бы провести поединок по правилам бокса.
— А с кем?
— Пока не знаю.
— Может быть, с Конором Макгрегором?
— Конор в отпуске (смеется).
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1047363/ilia-andreev-timur-ganeev/mne-interesno-provesti-poedinok-po-pravilam-boksa
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