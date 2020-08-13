Петр Ян хотел бы попробовать себя в боксе

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян? в интервью «Известиям» признался, что в его планах есть провести бой по правилам бокса. Однако пока он не думал с кем.

— Тренер Джон Хатчинсон говорил, что хотел бы увидеть ваш бой в профессиональном боксе. Что после завершения карьеры в MMA у вас круто получилось бы и на боксерском ринге. Это реально?

— Да, мне интересно было бы провести поединок по правилам бокса.

— А с кем?

— Пока не знаю.

— Может быть, с Конором Макгрегором?

— Конор в отпуске (смеется).