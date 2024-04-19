Романкевич: «Не буду загадывать, как закончится бой Минеева с Глуховым»

Белорусский кикбоксер Петр Романкевич поделился ожиданиями от боя Владимира Минеева против Константина Глухова. Они подерутся 28 апреля в Ульяновске.

«Глухов уже в возрасте, он проводит бои не в той форме, что раньше, хоть и достаточно опытный. Я посмотрю этот поединок обязательно. Однако Глухов не обладает такими ударами тяжелыми, как раньше. А по Минееву — он занят другими делами, и вряд ли он достаточно тренируется. Я заходил к нему на страничку в социальных сетях, он там не выкладывает тренировки. Не буду загадывать, как закончится этот бой», — цитирует MMA.Metaratings.ru Романкевича.

На счету Минеева в ММА 16 побед, 1 поражение и 1 ничья. У Глухолва — 35 побед и 17 поражений.