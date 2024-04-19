Иранский боец ММА пнул ринг-герл перед началом поединка

Иранский боец смешанных единоборств Али Хейбати пнул ринг-герл перед началом боя против россиянина Аркадия Осипяна.

Девушка выносила табличку с номером раунда. В этот момент иранец пнул ее в район ягодиц. Ринг-герл развернулась в сторону Хейбати и высказала ему претензии, после чего покинула октагон.

Хейбати проиграл Осипяну техническим нокаутом. После завершения поединка иранец извинился перед ринг-герл. Он объяснил свои действия проявлением эмоций и нервами.