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28 января, 01:55

UFC анонсировал реванш Перейры и Адесаньи и поединок Бернса против Масвидаля 8 апреля на UFC 287

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Алекс Перейра.
Фото Global Look Press

Президент UFC Дана Уайт в ходе стрима на официальном Youtube-канале промоушена сделал анонс реванша между Алексом Перейром и Исраэлем Адесаньей, а также еще нескольких поединков.

«Итак, 8 апреля, UFC 287, вот такой состав карда: в главном событии новый чемпион в среднем весе Алекс Перейра поставит на кон свой титул в реванше против бывшего чемпиона Исраэля Адесаньи.

В со-главном событии подерутся Гилберт Бернс против Хорхе Масвидаля. Далее в карде встрется Рауль Росас-Джуниор, которому 18 лет, и его рекорд 7-0, против Кристиана Родригеса, жесткого парня c Contender Series. Также в главном карде Кевин Холланд против Сантьяго Понзиниббио и Роб Фонт против Адриано Янеса. Кто скажет, что этот бой не будет войной?» — сказал Уайт.

12 ноября прошлого года Перейра нокаутировал Адесанью в 5-м раунде на UFC 282 в Нью-Йорке.

Алекс Перейра
Дана Уайт
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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