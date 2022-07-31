Сергей Павлович: «Увидел по глазам Льюиса, что он теряется»

30-летний российский тяжеловес Сергей Павлович (16-1) прокомментировал победу над 37-летним американцем Дерриком Льюисом (26-10) на пресс-конференции после турнира UFC 277, добавив, что он готов выйти в октагон до конца года.

— Когда ты нанес ему урон, ты понял, что он теряется и нужно его добивать?

— Да, я увидел по его глазам, что он теряется. Надо было напор дать, довести дело до конца.

— Было ли у тебя ощущение, что нужно действовать аккуратно, потому что он мог заманивать?

— Знаешь, если ты посмотришь мои бои, то [увидишь] у меня такой же стиль. Я не боюсь рубки.

— Как часто ты хочешь сражаться? Хочешь ли ты еще в этом году боя?

— Чем чаще, тем лучше. Но после лондонского турнира у меня вообще не было отдыха. Два года не было видно меня, у меня был большой голод к боям, и после Лондона я почти не отдыхал. Четыре месяца упорно готовился к этому бою, и сейчас я хочу приехать, отдохнуть, а потом с командой принять решение.

— Как думаешь, что победит: Стипе Миочич или Джон Джонс?

— Это очень интересный бой. Как и всем остальным зрителям нам будет очень интересно посмотреть, как пройдет бой.

— Что для тебя значит победа над Льюисом в его штате?

— Он такой же человек, как и мы. Да, это громкое имя. Хорошо, что мне выпала возможность подраться с таким бойцом, но самое важно — это трудиться. Если ты будешь трудиться, неважно, с кем драться. Главное — делать свою работу.

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.