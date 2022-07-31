Нуньес: «Сегодня лучший день в моей жизни, я снова пишу историю, снова двойная чемпионка»

Бразильянка Аманда Нуньес прокомментировала победу над американкой Джулианной Пеньей в главном поединке UFC 277.

«В первый раз львица плохо расставила ловушки, но теперь я снова здесь, снова пишу историю, двойная чемпионка. Лучшее, что я сделала — это основала мой собственный зал, потому что я чувствую в моем зале в безопасности, чувствую, что расту, что там все для меня. Я должна была выиграть и в первом бою, но не была готова к этому.

Мой тренер Роджер, который был со мной в боях с Мишой Тейт, Рондой Раузи, вернулся в мою команду. Мой тренер Бобби улучшил мое джиу-джитсу и сегодня показала это. Мой тренер по борьбе мне очень помог, отдайте ему должное! Что дальше? Дайте мне вернуться в Бразилию, я не видела мою семью 3 года из-за пандемии, я очень скучаю по ней. Мне нужно немного отдохнуть, и потом я вернусь так быстро, как только могу. Сегодня лучший день в моей жизни! Я первая в истории, кто смог вернуть себе два пояса», — сказала Нуньес в октагон-интервью.

Поединок в легчайшем весе завершился победой Нуньес единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-43). Таким образом, бразильянка стала новой чемпионкой в легчайшем весе.

На счету 34-летней Нуньес 22 победы и 5 поражений, у 32-летней Пеньи 12 побед и 5 поражений.