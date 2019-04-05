Павел Колобков: "Макгрегор переходит грань в заявлениях в адрес Нурмагомедова"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что ирландский боец Конор Макгрегор переходит черту в оскорбительных высказываниях в адрес чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. По его словам, россиянин правильно реагирует на подобные заявления.

- Громкие заявления в смешанных единоборствах я оцениваю в качестве элемента шоу. В этом виде спорта шоу очень много, - цитирует "РИА Новости" Колобкова. - Переходит ли грань Макгрегор в заявлениях в адрес Нурмагомедова? Однозначно. Нужно уважать противника. Если он позиционирует себя таким большим спортсменом, все-таки нужно не переходить грань, и элементы шоу не должны затмевать составляющие fair play. Мне кажется, что он грань перешел.

​Мне нравится выдержка Хабиба, он ведет себя благородно и правильно. А Конор… Личные, человеческие, религиозные чувства людей не надо задевать. Руководство UFC должно обратить на это внимание.