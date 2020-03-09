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Паулу Коста считает, что Адесанье лучше было заниматься танцами

08:43

Бразильский боец Паулу Коста высказал свое негативное отношение к чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.

— Он не был рожден для того, чтобы стать бойцом. Он родился, чтобы стать танцором, — приводит слова Косты в Twitter журналист Бретт Окамото.

Он много мелит языком. Не уважает соперников. Поэтому к нему такое отношение.

30-летний Адесанья одержал 19-ю победу в ММА в 19 поединках (14 нокаутов). На счету 28-летнего Косты 13 побед (11 нокаутом).

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