Оверим помогает Харитонову готовиться к поединку с Родригесом
Американский боец ММА Алистар Оверим тренируется с россиянином Сергеем Харитоновым, сообщает «РЕН ТВ». Он помогает ему готовиться к поединку с бразильцем Фернандо Родригесом.
Оверим является экс-чемпионом Strikeforce в тяжелом весе, DREAM и K-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно.
За свою карьеру он побеждал: в частности, Фабрисиу Вердума, Игоря Вовчанина, Андрея Орловского, Брока Леснара, Петера Артса и других. Дважды Оверимом бился с Харитоновым. В 2006 году проиграл россиянин, однако уже в 2007 году Харитонов взял реванш.
Российский боец ММА Сергей Харитонов проведет следующий бой 23 февраля в лиге WTKF. Поединок состоится в Белоруссии, соперником будет Фернандо Родригес.
Правила будут отличаться от традиционных правил ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.
39-летний Харитонова выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.
На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.
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https://ren.tv/news/sport/654639-legenda-mma-pomogaet-kharitonovu-gotovitsia-k-boiu-s-rodrigesom