Оверим помогает Харитонову готовиться к поединку с Родригесом

Американский боец ММА Алистар Оверим тренируется с россиянином Сергеем Харитоновым, сообщает «РЕН ТВ». Он помогает ему готовиться к поединку с бразильцем Фернандо Родригесом.

Оверим является экс-чемпионом Strikeforce в тяжелом весе, DREAM и K-1 и единственным в истории спортсменом, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно.

За свою карьеру он побеждал: в частности, Фабрисиу Вердума, Игоря Вовчанина, Андрея Орловского, Брока Леснара, Петера Артса и других. Дважды Оверимом бился с Харитоновым. В 2006 году проиграл россиянин, однако уже в 2007 году Харитонов взял реванш.

Российский боец ММА Сергей Харитонов проведет следующий бой 23 февраля в лиге WTKF. Поединок состоится в Белоруссии, соперником будет Фернандо Родригес.

Правила будут отличаться от традиционных правил ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

39-летний Харитонова выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.