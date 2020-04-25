«Отвечу за каждое слово». Боец ММА прокомментировал свой скандальный клип о Хабибе

Боец ММА Дмитрий Кузнецов, который ранее написал дисс на чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал новую фотографию в своем Instagram.

«После разговора с одним уважаемым спортсменом Ханларом Азизовым, решил последовать его доброму совету и объяснить вам, мои дорогие недоброжелатели, суть клипа, адресованного только Хабибу и его команде.

Я пошел на это шаг, так как никто другой не осмелился бы. Ни один человек публично до сих пор не высказался, потому что все боятся, а это неправильно. Должна быть справедливость и уважение друг к другу, основанные не на силе и страхе. Почему остальные не высказывают свое истинное мнение в сторону «Орла»? Видимо, опасаются последствий? Например, такие как с Лобовым и Мирзаевым... Я же не снял клип о Забите Магомедшарипове, ведь его слова соответствуют поступкам. Много людей считают, что, одев папаху, я оскорбил весь народ Дагестана, но хочу вас огорчить — это всего лишь актерский образ, образ Хабиба. Ни одного слова не было сказано в адрес национальности, а меня уже приписывают к националистам. Комментарии про религию неприятно читать, потому что сразу же за ними следуют грязь и матершина (несоответствие слов и поступков), а ведь про религию вообще ничего не сказано в клипе.

Клип и песня это мое личное мнение, которое аргументировано реальными фактами и поступками вашего кумира. Его поведение прямопропорционально влияет на мировоззрение людей, ведь вы и подрастающее поколение берете с него пример, как с национального достояния. Несмотря на все спортивные достижения, кто он как личность?

Человек, который насмехается над голодным бездомным? Или человек, который в праве решать, какую музыку вам слушать? А может тот, кто решает все свои вопросы с помощью физической силы? У каждого есть право выбора как развиваться и в каком направлении, вне зависимости от мнения и статуса человека, которого вы выбрали в качестве примера для подражания.

Я не отказываюсь от своих слов и своей позиции. Клип удалять не собираюсь. Если с меня что-либо захотят спросить — то я отвечу за каждое свое слово", — подписал фото Кузнецов.

Кузнецов провел 17 боев в MMA: 11 побед и 6 поражений. Боец выступал в Fight Nights Global.