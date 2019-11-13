Отец Тайсона Фьюри вызвал на бой главу UFC

54-летний отец бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри Джон предложил бой главе UFC Дане Уайту. Последний ранее нелицеприятно отозвался и Тайсоне, отметив, что в MMA его изобьют, хотя он и готов организовать подобный бой.

— Откуда он знает это, если Тайсон родился в бойцовской семье? Понимаете, о чем я? Может, я сам его вырублю с одного удара, — цитирует Джона Фьюри BoxingScene. - Какое он имеет право говорить подобное о моем сыне? Пусть мне скажет подобное. Я готов подраться с ним. Организуйте этот бой.

Уверен, что я лучший 54-летний мужчина в мире. Я самый крепкий в этом возрасте. Готов доказать это в любое время, в любом месте, за деньги или бесплатно. Не упоминай моего сына, если не можешь сказать ничего хорошего.

Глава UFC готов организовать бой для Фьюри

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