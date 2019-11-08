Глава UFC готов организовать бой для Фьюри

Президент UFC Дана Уайт готов организовать поединок с участием бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсоном Фьюри. Однако, по словам главы промоушена, он не понимает, зачем ему это нужно.

— Тайсон Фьюри — продаваемый тяжеловес. Он правильно продвигает свои бои. Поэтому он может провести бои, которые войдут в историю, — цитирует Уайта TMZ. - Он — в топ-4 сильнейших боксеров. Однако зачем ему MMA? Он хочет быть избитым?

Тем не менее, все возможно. Если он захочет, то у меня есть бойцы, которые готовы выйти с ним. Но я не совсем его понимаю.

готовые выйти на поединок с ним. Но я не совсем понимаю его.