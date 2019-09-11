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Отец Нурмагомедова: «У нас есть приглашения от разных государств и городов России»

17:28
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Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, сообщил о большом количестве приглашений от разных государств, а также городов России для проведения встреч с чемпионом UFC.

— Хотим выразить от нашей команды огромное спасибо всем, — написал Нурмагомедов-старший в Instagram. — Именно болельщики мотивировали нас на победу. Словами не передать ту атмосферу в те дни в Абу-Даби и в Дубае, ОАЭ. Нам предстоит встретиться с болельщиками на родине. Есть приглашения от разных государств и городов России, но не все возможно выполнить в короткие сроки. Хабиб был в отъезде больше 100 дней. Мы будем встречаться с вами по возможности.

В субботу Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC, победив Дастина Порье. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения.

Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

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