Отец Нурмагомедова: «У нас есть приглашения от разных государств и городов России»

Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, сообщил о большом количестве приглашений от разных государств, а также городов России для проведения встреч с чемпионом UFC.

— Хотим выразить от нашей команды огромное спасибо всем, — написал Нурмагомедов-старший в Instagram. — Именно болельщики мотивировали нас на победу. Словами не передать ту атмосферу в те дни в Абу-Даби и в Дубае, ОАЭ. Нам предстоит встретиться с болельщиками на родине. Есть приглашения от разных государств и городов России, но не все возможно выполнить в короткие сроки. Хабиб был в отъезде больше 100 дней. Мы будем встречаться с вами по возможности.

В субботу Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC, победив Дастина Порье. В послужном списке 30-летнего россиянина 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения.