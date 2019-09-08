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Отец Нурмагомедова скоро выпустит книгу

19:51
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Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, скоро выпустит собственную книгу, информирует Instagram бойца Мухаммада Наимова. По словам Наимова, Нурмагомедов-старший обещает подарить ему книгу и подписать ее. О чем именно будет написана книга, пока не сообщается.

Нурмагомедов-младший победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби в субботу, 7 сентября.

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