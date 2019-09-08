Отец Нурмагомедова скоро выпустит книгу
19:51
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, скоро выпустит собственную книгу, информирует Instagram бойца Мухаммада Наимова. По словам Наимова, Нурмагомедов-старший обещает подарить ему книгу и подписать ее. О чем именно будет написана книга, пока не сообщается.
Нурмагомедов-младший победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби в субботу, 7 сентября.
Дядя @abdulmanap.nurmagomedov человек легенда с большой буквы. Можно многому научиться у него. Он строгий но у него очень доброе сердце. Оказывается это у нас 11-я фотка, он помнит все ? и скоро у него выходит книга которую он обещал мне подписать и подарить))) Огромное вам спасибо?
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