Отец Нурмагомедова: «Какой бы исход боя не был, наша главная задача оставаться добрыми воспитанными людьми»
Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, призвал болельщиков не перекрывать проезжую часть дорог после боя своего сына с американцем Дастином Порье.
— Ассаламуалейкум всем! Какой бы исход боя не был, наша главная задача оставаться добрыми воспитанными людьми, — написал отец Хабиба в своем Instagram. — Убедительная просьба ко всем и особенно в Махачкале не перекрывать проезжую часть дорог. Все это может помешать спецтехнике выполнять свои прямые обязанности. С уважением к вам, наши болельщики. Абдулманап Магомедович.
Вечер боев состоится в субботу. Начало — в 18.00 по Москве. Хабиб и Порье, как ожидается, выйдут в октагон около 23.00.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.
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Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь