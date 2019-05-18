Отец Хабиба выложил видео сумок с деньгами. Не все пользователи поняли, что это не его

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в своем Инстаграме выложил видео, на котором он снимает сумки, набитые деньгами.

– Это интересно, – подписал видео Абдулманан Нурмагомедов.

В комментариях по-разному оценили этот ролик. Некоторым не понравилось увиденное, другие стали шутить и объяснять происходящее на видео.

Напомним, что 17 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники написал: у задержанных полковников Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева были изъяты материальные ценности, а также наличные в рублях и валюте – общая сумма драгоценностей и денежных средств оценивается в 12 миллиардов рублей.

– При всем уважении к вам и вашему сыну, страна живет в нищете зачем выкладывать такие ролики в сеть? Понятное дело, что не наше это дело, откуда такие финансы и куда они пойдут, но даже если они пойдут во благо и в помощь нуждающимся, можно же это так пафосно не афишировать? Тем более, на аккаунте такого уважаемого человека! Не пойму зачем, – написал один из пользователей.

– Abdulmanap Mayweather, – пошутил другой.

– Наверное, Хабибу пришло за победу над Конором, а почему мы простые люди не можем заработать также?! Да потому что, когда мы лежим на диване, люди пашут в зале, – говорится в очередном сообщении.

– Дядя Абдулманап, подписывайте видео, что это у фсбэшника нашли, иначе у многих будет инфаркт.

– Это деньги не Абдулманапа и не их семьи. Это деньги фсбэшника, у которого это все нашли в квартире. Успокойтесь. Как можно подумать что дядя Манап снимал их деньги ради хвастовства, – объяснил подписчик.