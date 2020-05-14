Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Отец Хабиба вышел из комы: что известно на сегодня

16:00
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Абдулманап Нурмагомедов пришел в себя. Отец Хабиба находился в коме после проведенной операции на сердце. Несмотря на это, его состояние до сих пор тяжелое.

Ранее сообщалось, что 57-летний тренер занимался зарядкой в больнице, несмотря на запрет врачей. После этого ему стало хуже. Абдулманап отказывался делать анализ на коронавирус, доктора не смогли его уговорить.

«СЭ» желает Абдулманапу Магомедовичу скорейшего выздоровления!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир