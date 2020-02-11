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Отец Хабиба прокомментировал первое место сына в мировом рейтинге

10:47
Абдулманап Нурмагомедов (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Абдулманап Нурмагомедов (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал первое место сына в рейтинге лучших бойцов по версии Sherdog.

— Рейтинги меняются, наша задача — оставаться на первых позициях, — написал Нурмагомедов в Instagram. — В 2003-2008 годах Федор Емельяненко с 1-3 возглавлял мировой рейтинг. Сейчас у России есть очень хорошие бойцы, которые могли бы продолжить эту эстафету. Петр Ян, Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев и Александр Волков. Больше всего меня радуют перспективные, одаренные, молодые бойцы России.

Рейтинги меняются , наша задача оставаться на первых позициях . 2003-2008 годах Ф. Емельяненко с 1-3 возглавлял мировой рейтинг . Сейчас у России есть очень хорошие бойцы , которые могли бы продолжить эту эстафету. Пётр Ян , Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов , Магомед Анкалаев и Александр Волков . Больше всего меня радуют , перспективные , одаренные молодые бойцы России . О них чуть позже ?.

Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

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