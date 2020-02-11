Отец Хабиба прокомментировал первое место сына в мировом рейтинге
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал первое место сына в рейтинге лучших бойцов по версии Sherdog.
— Рейтинги меняются, наша задача — оставаться на первых позициях, — написал Нурмагомедов в Instagram. — В 2003-2008 годах Федор Емельяненко с 1-3 возглавлял мировой рейтинг. Сейчас у России есть очень хорошие бойцы, которые могли бы продолжить эту эстафету. Петр Ян, Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев и Александр Волков. Больше всего меня радуют перспективные, одаренные, молодые бойцы России.
Рейтинги меняются , наша задача оставаться на первых позициях . 2003-2008 годах Ф. Емельяненко с 1-3 возглавлял мировой рейтинг . Сейчас у России есть очень хорошие бойцы , которые могли бы продолжить эту эстафету. Пётр Ян , Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов , Магомед Анкалаев и Александр Волков . Больше всего меня радуют , перспективные , одаренные молодые бойцы России . О них чуть позже ?.