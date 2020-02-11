Отец Хабиба прокомментировал первое место сына в мировом рейтинге

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал первое место сына в рейтинге лучших бойцов по версии Sherdog.

— Рейтинги меняются, наша задача — оставаться на первых позициях, — написал Нурмагомедов в Instagram. — В 2003-2008 годах Федор Емельяненко с 1-3 возглавлял мировой рейтинг. Сейчас у России есть очень хорошие бойцы, которые могли бы продолжить эту эстафету. Петр Ян, Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев и Александр Волков. Больше всего меня радуют перспективные, одаренные, молодые бойцы России.